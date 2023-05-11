PKK üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanına 10 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Duran hakkında 2014'te emniyete, "Bu sene 2014'te PKK'ya katılan Şafak Duran, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisiydi. Şu an dönmüş kampüste dolaşıyor." şeklinde ihbar geldiğini kaydetti.

Sanık Duran'ın, 3-4 ay boyunca cep telefonu kullanmamasına ilişkin makul bir açıklama yapmadığı belirtilen mütalaada, Duran'a ait fotoğrafların terör örgütü PKK'nın kamplarında çekildiği, bu konuda şüpheye yer olmadığı anlatıldı.

Mütalaada, Duran'ın üniversite eğitimi aldığı 10 Haziran 2014'te final sınavına girmesine rağmen 11 Haziran 2014'te diğer sınava girmediği ve örgüte katılan teröristlerin aldığı eğitime gittiği aktarıldı.

Sanığın, 2014 yılının yaz aylarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katıldığı ifade edilen mütalaada, örgütte "Diren Amara" kod adını kullandığı ve terör örgütüyle organik bağı olmasıyla birlikte örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

Mütalaada sanık Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Duran, savunma yapmak için süre isteyerek tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran'ın (30), 2016'da Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.

Polis ekipleri, 27 Nisan 2022'de İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan zanlıyı gözaltına almıştı.

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmiş, sevk yazısında şüpheli hakkında 2021'de yapılan operasyonel çalışma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerince ifadesi alınan Roza Amed kod adlı F.Y. ile Hozan Serhat kod adlı C.K'nin teşhissiz beyanda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılmıştı.

Şafak Duran'ın, hakkındaki beyanlar üzerine yapılan tespitlerin ardından gözaltına alındıktan sonra 19 Ocak 2021'de serbest bırakıldığı bilgisine yer verilen yazıda, soruşturma işlemleri devam ederken 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine ait dokümanlar üzerinde yapılan deşifre çalışmaları neticesinde, örgüt üyelerinin fotoğraflarının ele geçirildiğine değinilmişti.

Yazıda, "Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinden İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme neticesinde kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı, şüphelinin beyanının, tüm bu tespitler karşısında suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." denilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.