Kılıçdaroğlu Ruslara seslendi: Kasetlerin arkasında siz varsınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 20:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 20:10
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik çok sert bir paylaşım yaptı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya
saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz
varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi
Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" dedi.