İnce'nin adaylıktan çekilmesine siyasilerden ilk tepkiler

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi siyasetin bir numaralı gündem maddesiydi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarındaki artış üzerine yaşanan panik olarak değerlendirdi.

"FETÖ'cüler bilet aldılar dönüyoruz, Kılıçdaroğlu kazanacak dediler. Onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Rahmetli Sayın Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı ülkede arkadaşlar."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "terör örgütlerinin, kaset kumpaslarıyla siyaseti dizayn etmesine izin vermememiz lazım" dedi.

"Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil"

Türkiye'nin ana gündeminde itibar suikastlarının, kumpas kasetlerinin yer aldığını ifade eden Bozdağ, İnce'nin başına kumpası getiren, kirli oyunu oynayanlara karşı milletin bir olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türk siyasetini kasetle dizayn etme çalışmaları yeni değil. Merhum Deniz Baykal'a böyle bir kaset kumpasını FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra arkasından hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcılarına böyle bir kaset kumpasını yine FETÖ'cüler, FETÖ'nün teröristleri yaptılar. Sonra hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye karşı 17-25 Aralık sürecinde benzer bir kaset operasyonu yapıldı. Şimdi sayın İnce'ye yapılıyor.

Aziz milletimize diyorum ki 'Bu terör örgütünün ve terör örgütlerinin kaset kumpaslarıyla Türk siyasetini dizayn etmelerine, ettirmelerine izin vermememiz lazım'. Bu itibar suikastçılarına, itibar cellatlarına, bu haysiyetsizlere, kirli, gayriahlaki, gayrihukuki yol ve yöntemleri kendileri için usul edinenlere karşı bir Osmanlı tokadını sandıkta hep beraber vurmamız lazım. 'Hadi oradan.' dememiz lazım.

Bunların karşısında aziz milletimiz dimdik durup teröristlerin, terör örgütlerinin, kumpasçıların, kirli hesap yapanların bu ülkenin siyasetçilerine kumpas kurmalarına, onların itibarlarını aşağıya çekmelerine karşı tavır koymazsak daha nice insanın başına böyle bir hadise gelebilir. O yüzden de herkesin bu konular karşısında büyük basiretle hareket etmesinde fayda olduğunu görüyorum."

"İnce'ye kumpas kuruldu"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçimlerin demokratik yarış olduğunu belirterek, muhalefetin günlerdir Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye baskı yaptığını vurguladı.

Kendilerinden ayrılıp Millet İttifakı'na gidenlere hakaret etmediklerini, kaset oyunu yapmadıklarını ve kumpas kurmadıklarını anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"Geçen dönemde aday olarak gösterdiğin ve 'tamam bu iş bitti, biz başkan seçtirmeyeceğiz' diyen ortaklarınla karşımıza çıkıp onu desteklediğinde iyiydi de 'ben bağımsız aday olarak çıkacağım' dediğinde nasıl oluyor da aylardır bu zata eziyet ediyorsun. Adamı AK Parti'li yaptılar, adamı affedersiniz kasetlerle, resimlerle öyle bir hale getirdiler ki Allah'tan, insandan korkmuyorlar.

Aile mefhumundan çekinmiyorlar. Bir insanın üzerine aile içi ve çoğu da yalan yanlış olan şeylerle gidilir mi? Çünkü hayatları kasetle gelip kasetle gitmek üzerine kurulu. Hayatları kumpas kurmak, yalan dolan ve iftira etmek üzerine kurulu. Zavallı 'ben (adaylıktan) çekiliyorum' dedi. Niye? Çünkü 'bunlar kaybedecekler, kaybettiklerinde de bütün sorumluluğu benim üzerime atacaklar' diye çekildi. Allah'tan korkmuyorsunuz değil mi?

Hangi hakla sahte videolarla bu adamın üzerine gittiniz? Hangi hakla bir insanın özel hallerine girdiniz ki sahte, sahte olduğunu bilerek söylüyorum. Niye yapıyorsun? Çünkü sen kasetle geldin ancak kaset işleriyle işlerini yapmayı bilirsin."