Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 21:57, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 23:08
Yazdır
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Öte yandan Vali Süleyman Elban, Kaymakam Fatih Karamahmut ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber