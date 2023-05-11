Cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ailesi Karabük'te ifade verdi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye getirilen şüpheliden 6'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmış, 1 kişi ise tutuklanmıştı.

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Kızlarının 100. Yıl Mahallesi'nde kaldığı evden eşyalarını da alan aile daha sonra kentten ayrıldı.

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