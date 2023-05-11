Restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi ziyarete açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi, ışık ve lazer gösterileriyle birlikte ziyarete açıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 23:30, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 23:28
İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi yaklaşık 20 ay süren
restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine
açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan
Kız Kulesi'nden saat 21.00'da ışık ve lazer gösterisi yapıldı.
Vatandaşlar, yaklaşık 30 dakika süren ışık ve lazer gösterisine büyük ilgi
gösterdi.
Yapılan gösteriyi izlemek ve o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar Üsküdar
sahile akın etti.