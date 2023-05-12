Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 7281

Ekli "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

11 Mayıs 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin bölgelere göre birimlerdeki hizmet süreleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Ancak emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi hariç ikinci bölge hizmetine ikinci defa veya daha fazla kez ataması yapılan personel, ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi altı yıl olarak belirtilen birimlerde dört yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde üç yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl, üç ve iki yıl olarak belirtilen birimlerde iki yıl görev yapması durumunda ikinci bölge görevini tamamlanmış sayılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-1 SAYILI CETVEU'in 492, 493, 494 ve 495 sıra numaralı (SN) satırlarının "BÖLGE" sütunda yer alan "1" ibareleri "2" şeklinde ve 638, 639, 640, 641, 642, 643 ve 644 sıra numaralı (SN) satırlarının "BÖLGE" sütunda yer alan "1" ibareleri "2" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.