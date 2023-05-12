Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 1- 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli "DİP NOT"un (A) bölümünün (3) numaralı sırasının birinci fıkrasına "koruma hizmetlerinde çalışan personel," ibaresinden sonra gelmek üzere "terörle mücadele birimlerinde çalışan personel," ibaresi eklenmiştir.

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