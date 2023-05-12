Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Özürsüz olarak aralıksız 5 gün devam etmeyen çocuğun durumu veliye e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilir. 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Okul öncesi eğitim hizmeti

MADDE 67- (1) Okul öncesi eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir.

(2) Beslenme saatlerinde çocuklara refakat etmek zorunda olan öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemek hizmetinden ücretsiz yararlanır. Günlük yemek ücretini ilgili hesaba haftalık veya aylık peşin olarak yatırmaları kaydıyla okulun diğer çalışanları da yemek hizmetinden faydalanabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Her muhasebe kaydının tevsik edici (ispatlayıcı) bir belgeye dayanması, mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi ve Bakanlıkça kurulan merkezi bilgi sistemine (TEFBİS) kayıt edilmesi zorunludur."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Okul öncesi aidat hesaplarının kapatılması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/7/2023 tarihi itibarıyla okul yönetiminin velilerden alınan aylık ücret için kamu bankalarından birinde açtığı okul öncesi aidat hesaplarında bulunan bakiye okul-aile birliği hesabına aktarılır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin EK-12'si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin EK-16'sının "Defterler" başlıklı (A) bölümünün (12) numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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