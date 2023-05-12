Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Değişiklik
Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 02:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 02:07
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SINAV UYGULAMALARINDA VE ENGELLİ
KONTENJANINDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARINA DAİR
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilköğretimi bitirmeden önce" ibaresi "ilköğretime başlama yaşı öncesi" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.