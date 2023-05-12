Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Değişiklik

MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilköğretimi bitirmeden önce" ibaresi "ilköğretime başlama yaşı öncesi" şeklinde değiştirilmiştir.

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