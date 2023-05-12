Bakan Yanık, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi

Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti
Deprem bölgesindeki kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yanık, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi

"Bugün bir kaset kumpasıyla ana muhalefet partisinin başına geçenler, bir başka cumhurbaşkanı adayını da yine kaset kumpasıyla çekilmek zorunda bıraktılar. Bunların huyu, tavrı değişmez. Bunların demokrasi dediği şey kendileri içindir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 07:39, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 07:39
Yazdır
Bakan Yanık, İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Bugün bir kaset kumpasıyla ana muhalefet partisinin başına geçenler, bir başka cumhurbaşkanı adayını da yine kaset kumpasıyla çekilmek zorunda bıraktılar. Bunların huyu, tavrı değişmez. Bunların demokrasi dediği şey kendileri içindir." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Kadirli ilçesi eski otogar alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yanık, konuşmasında, AK Parti olarak milletin göz hizasında olduklarını söyledi.

Millete asla yukarıdan bakmadıklarını aktaran Yanık, "Asla millete tepeden bakanlardan olmadık. Her zaman göz hizasında gönül gönüle kalp kalbe olduk. Bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi yine beraber yolumuza devam edeceğiz. Kadirli'miz, Osmaniye'miz ve Türkiye için 85 milyon vatandaşının mutluluğu, huzuru, güvenliği için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin 20 yıldır "Yapılamaz." denilen bütün hizmetleri üretip ortaya koyduğunu dile getirerek Osmaniye'deki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Demokrasi dedikleri şey, maalesef kumpaslardan başka bir şey değildir"

Yanık, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek şöyle konuştu:

"Bugün bir kaset kumpasıyla ana muhalefet partisinin başına geçenler, bir başka cumhurbaşkanı adayını da yine kaset kumpasıyla çekilmek zorunda bıraktılar. Bunların huyu, tavrı değişmez. Bunların demokrasi dediği şey kendileri içindir. Bunların insan hakları dediği şey kendileri içindir. Bunların zenginlik dediği, milletin zenginliğini 3-5 tane oligarkın cebine hortumlamaktır. Bunlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Bunların ahlak dedikleri şey kendileri içindir. Demokrasi dedikleri şey, maalesef kumpaslardan başka bir şey değildir. O yüzden Türkiye 14 Mayıs 2023 itibarıyla geleceğini oyluyor. Türkiye evlatlarının, milletinin, yer altı, yer üstü zenginliğini milletin cebine koyup koymamayı oyluyor. Millet, kendi geleceğini, kendisinin evlatlarının elinde tutmayı oyluyor. Aksi halde gerçekten içeride ve dışarıda her türlü gayri ahlaki, her türlü kumpası, her türlü fenalığı Türkiye düşmanlarıyla beraber iş tutmayı mübah gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu milletin artık kendi iradesini kendisinin ortaya koyması, değerlerine, örfüne, geleneğine uygun bir biçimde ahlaklı, başı dik, onuru ak bir biçimde dünya sahnesinde yer alması, bu milletin iradesinin birtakım kumpaslarla, manipülasyonlarla, Ali Cengiz oyunlarıyla ifsat edilmemesi gerekiyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber