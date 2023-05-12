Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında, İstanbul ile Antalya arasındaki hızlı tren hattı projesinin müjdesini verdi.

İstanbul - Antalya hızlı tren projesini ilk kez açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan Antalya'ya 714 kilometre uzunluğunda yani İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşma imkanımız olacak. Bunun istanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. Bu hatlar birbiriyle entegre halde olacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasında yapılacak "Süper Hızlı Tren" projesi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ankara-İstanbul hattında süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı da mevcut yapısıyla devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının ihalesini yapacağız.

Ankara Trabzon arası 4,5 saate inecek

Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon - Sarp arası 70 dakika, Trabzon - Samsun arası 2 saat ve Trabzon -Ankara arası ise 4,5 saate inecek.

İstanbul Antalya arası hızlı tren projesi

İstanbul - Antalya arası 714 kilometre 4 saat 45 dakikaya inecek. İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. 2 saat 15 dakikada 347 kilometrelik Eskişehir - Antalya arasını almış oluyoruz. Bu da şu an inşaatı devam eden Ankara - İzmir hattından da Afyonkarahisar'a entegre olacak"