İş makineleri kıymete bindi
Depremin ardından bölgeye 3 bin iş makinesi kaydırıldığına dikkat çeken Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu "İş makinelerine olan ihtiyaç arttı. Bu yıl deprem ve kentsel dönüşümün etkisiyle satışların 13 bin adede ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 08:55, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 09:53
Kahramanmaraşlı depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları Hatay haricinde tamamlandı. Sırada hasarlı binaların yıkımı var. Yıkımın en az 18 ay sürmesi beklenirken, inşa süreci ile depremzedelerin bir yıl içerisinde yeni konutlara kavuşması hedefleniyor. Diğer yandan "Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da bir milyon konutun dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu süreçte iş makinelerine olan talepte adeta patlama yaşanıyor.
ÜÇ BİN MAKİNE BÖLGEYE KAYDIRILDI
Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu depremin ardından Marmara bölgesinden deprem bölgesine 3 bin iş makinesi kaydırıldığına dikkat çekerek, iş makineleri teknolojilerine olan ihtiyacın arttığını söyledi.
ÖMER TEMÜR