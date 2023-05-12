Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi



Kendilerine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerine yanıt veren Yavaş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'Apo Bey' dedi. Yavaş skandal açıklamasında, "Kendi tabanlarından oy almak için Apo Bey hapisten çıkacak falan filan diyorlar" diye konuştu.

Yavaş skandal açıklamasında Kandil'den kendilerine gelen destekleri görmezden gelip, "Benim fikrime göre HDP yöneticilerinin içerisinde Kandil'le bağlantılı olanlar var." dedi. Terör örgütünün bu açıklamalarla kendilerini hedef aldığını öne süren Yavaş "Bir siyasetçi herkesin desteğini ister." ifadelerini kullandı.



HDP'yi aklama telaşına girmişti: Dertlerini anlatmak istiyorlar

Her fırsatta sırtını PKK'ya yasladıklarını açıklayan HDP'li siyasetçileri görmezden gelen Yavaş, "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuşmuştu.