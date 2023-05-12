İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı söyleniyordu. İddialar hakkında konuşan İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında çıkan kaset iddiaların ardından sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildi. . Söz konusu paylaşımların montaj olduğunu söyleyen İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim." dedi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN MİTİNGİNE Mİ KATILACAK?

İnce'nin istifası gündeme bomba gibi düşerken, Memleket Partisi liderinin Millet İttifakı'nın bugün Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı öne sürüldü. İddialarla ilgili İnce'den açıklama geldi.

İDDİALAR İNCE'YE SORULDU

Gazeteci İsmail Saymaz, İnce ile yaptığı görüşmeyi sosyal medyadan paylaştı. Saymaz, "Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce'ye sordum." dedi.

"BENİM DE HABERİM YOK"

Saymaz sözlerine şöyle devam etti: "İnce, şu yanıtı iletti: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor."