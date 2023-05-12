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Togg'un Türkiye'deki elektrikli araç kullanım oranını 2025'e kadar iki haneli rakamlara çıkaracağı öngörülüyor

TEHAD Başkanı Berkan Bayram:- "Togg, ilk siparişte 174 bin adet talep gördü. Bunun anlamı şu: piyasada bu kadar çok Togg olmasa da, böyle bir potansiyel alıcı var. Bu, projenin geleceğini sağlama alan güzel bir gösterge"- "Şu an Türkiye'de konvansiyonel 750 bin adet araç satılıyor. Bunlar elektrikli tarafa geçiş yapacak. 2030'a geldiğimizde her 10 araçtan 6 ila 7'sinin elektrikli olacağını söyleyebilirim"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 11:15, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 11:15
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Togg'un Türkiye'deki elektrikli araç kullanım oranını 2025'e kadar iki haneli rakamlara çıkaracağı öngörülüyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için emisyon salımında en büyük paya sahip ulaşım sektöründe elektrifikasyonun şart olduğunu belirterek, "Bu nedenle, Togg ile birlikte elektrikli araç kullanımında çok hızlı bir yaygınlaşma bekliyoruz. Elektrikli araçların Türkiye'de 2025'e geldiğimizde yüzde 10'luk bir pazar payına ulaşacağını söylememiz mümkün." dedi.

Bayram, AA muhabirine, Türkiye'deki elektrikli araç pazarının başlangıç tarihinin 2011 olarak kabul edildiğini, 2011'den 2015'e kadar elektrikli araç satış sayısının yaklaşık 200 adet gibi düşük seviyelerde ilerlediğini söyledi.

Türkiye'de piyasaya 2015'te iki farklı model daha girdiğini anımsatan Bayram, o dönemde elektrikli araç sayısının Avrupa'da da düşük olmasına rağmen model sayısının çok olması nedeniyle Avrupa pazarının daha hızlı geliştiğini ifade etti.

Bayram, 2018-2019 itibarıyla özellikle yerli otomobil Togg'un duyurulmasının piyasayı canlandırmaya başladığına işaret ederek, "Bununla birlikte, 2020 yılında piyasaya 20 farklı elektrikli araç modeli girdi. Şu anda 30'a yakın farklı marka ve modelin satış listesinde olduğunu görüyoruz. Marka ve model sayısının geniş olması sevindirici çünkü piyasada rekabet oluşturuyor." dedi.

Türkiye'de geçen yıl 8 bin 210 adet elektrikli araç satıldığını ifade eden Bayram, "Türkiye'de elektrikli araçların satış payı ilk defa geçen sene itibarıyla yüzde 1'e yaklaştı. Bu yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın yüzde 50'sine yakın bir satış yapıldı. Fakat yine de Avrupa ile kıyaslandığında elbette bu satış rakamları düşük kalıyor çünkü Avrupa'da aynı dönemde satılan elektrikli araç sayısı 1,5 milyon. Özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere, Norveç ve İsveç, elektrikli araçların pazar payının en yüksek olduğu ülkeler. Türkiye'de 2011'den 2023'ün nisan ayına kadar toplam satılan elektrikli araç sayısı 17 bin 500'e ulaştı. Bu yılın sonuna kadar beklentimiz bu rakamın 30 bini bulacağı yönünde." diye konuştu.

- "2030'da yılda 1 milyon elektrikli otomobil satılacaktır"

Bayram, elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payının bu yıl ilk defa yüzde 1,3 ila yüzde 1,5 arasında seviyelere ulaştığını, yıl sonunda bu oranın yüzde 4'e yükselmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Ancak alım gücünün bu yaygınlaşmada önemli bir etken olduğunu vurgulayan Bayram, "Türkiye'de kişi başına milli gelirin 8 bin 500 avrolar civarında olduğunu düşünürsek, elektrikli araçlarda fiyatın ve ilk alım maliyetinin yüksek olması, vatandaşın tercihini alım gücü noktasında elektrikli araçtan yana kullanamamasına neden oluyor. Elektrikli araçların en yaygın kullanıldığı ülkelerde bu oran yaklaşık 25-30 bin avrolardan başlıyor. Dolayısıyla bizde elektrikli araçların pazardaki oranı yüzde 4 ila 5 seviyesinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, buna rağmen bu oranın Togg ile birlikte değişeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Togg, ilk siparişte 174 bin adet talep gördü. Bunun anlamı şu: piyasada bu kadar çok Togg olmasa da, böyle bir potansiyel alıcı var. Bu, projenin geleceğini sağlama alan güzel bir gösterge. Bu talebin nedeni de Togg çünkü rakamsal olarak bilinen bir fiyata da sahip. Dolayısıyla, 174 bin kişinin böyle bir aracı alabileceği gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Oran olarak baktığınızda da Togg'un piyasa payının çok rahatlıkla yüzde 20'lere ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Zaten hem Türkiye'de hem de dünyada gelişim, elektrikli araçlar yönünde ilerliyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi ortada. Bunu yakalayabilmeniz için, emisyon salımında en büyük paya sahip ulaşım sektöründe elektrifikasyon şart. Biz de Togg ve diğer modellerle bunu kapatmaya çalışacağız. Bu nedenle, Togg ile birlikte elektrikli araç kullanımında çok hızlı bir yaygınlaşma bekliyoruz. Elektrikli araçların Türkiye'de 2025'e geldiğimizde yüzde 10'luk bir pazar payına ulaşacağını söylememiz mümkün. 2030'da da yılda 1 milyon elektrikli otomobil satılacaktır. Zaten şu an Türkiye'de konvansiyonel 750 bin adet araç satılıyor. Bunlar elektrikli tarafa geçiş yapacak. 2030'a geldiğimizde her 10 araçtan 6 ila 7'sinin elektrikli olacağını söyleyebilirim."

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