Dolar/TL, 19,59 seviyesinden işlem görüyor

Dün 19,53-19,73 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5454'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,5900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,3840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 24,5240'tan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0910'dan alıcı buluyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.