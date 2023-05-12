Memur-Sen Genel Başkanı: Maaş skalasına ince ayar yapılmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "22 bin lira brüt değil net rakamdır. Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Ücret adaletini sağlamak için varız. Bu iradeden sonra yapılması gereken şey bunun ince ayarını yeniden oluşturabilecek şekilde ayarlama yapmak" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 11:33, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 11:41
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.
Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Ağustos ayında toplu sözleşme görüşmesi var. Sahadaki talepleri derleyip toparlıyoruz.
En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Bu brüt değil net rakamdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak
Maaş adaletini sağlamak son derece kıymetli. Ücret adaletini sağlamak için varız. Düzenlemede maaş skalasını ayarlarken ince ayar yapılmalı.
Temmuz'da atacağımız yeni adımla memurlara müjde vereceğiz.