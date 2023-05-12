Mayıs ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Memur-Sen Genel Başkanı: Maaş skalasına ince ayar yapılmalı
Memur-Sen Genel Başkanı: Maaş skalasına ince ayar yapılmalı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Mayıs ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lirayı hesaplara yatırmaya başladık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 12:51, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 12:52
Yazdır
Mayıs ayı 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Yanık, yazılı açıklamasında, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımının 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz Engelliler Haftası'nda bir kez daha dile getirelim ki bizler bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız önce kalplerdeki engelleri kaldırarak tüm vatandaşlarımızın birlikte uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgi ortamında yaşayabildiği bir Türkiye'nin inşasıdır. Bu çerçevede engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber