Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi. 48 önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi. 48 önce yapımına başlanmıştı
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu

"(Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı) 18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 19 Kasım'da sınavı yapacağız, 24 Kasım'da açıklayacağız"- "(Öğretmen ataması) Mülakat olmayacak artık KPSS puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 12:56, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 12:57
Yazdır
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını, 30 Mayıs-9 Haziran'da başvuruların alınacağını, 19 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçlarının 24 Kasım'da açıklanacağını bildirdi.

Özer, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son 20 yılın tek seferdeki en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini belirten Özer, öğretmen ihtiyacının her zaman olduğunu ifade etti.

Her yıl atama yapıldığını ve ikinci atamaların da mutlaka gerçekleşeceğini vurgulayan Özer, "45 bin öğretmen bir başlasın, illerdeki dağılımları, genel durum tekrar güncellendikten sonra mutlaka öğretmen ataması olacak." dedi.

Muhalefetin "100 bin öğretmen atama" vaadine ilişkin soruya Özer, "Neye göre 100 bin öğretmen, veriye dayalı hangi ihtiyaç belirlendi de böyle bir öğretmen sayısı belirlendi? Öğretmenlerin duygularını istismar ederek, '100 bin, artırıyorum 200 bin öğretmen ataması...' Önceleri 250 binle başladı, sonra cumhuriyetin ikinci yüz yılı için sembolik bir şeyle 100 bin... Bunun veri karşılığı yok." yanıtını verdi.

- "Tek kriter KPSS olacak"

"Kamuda mülakatların kaldırılacağı açıklandı, bundan sonra öğretmenler neye göre alınacak?" sorusu üzerine Özer, şunları anlattı:

"Mülakat olmayacak artık KPSS puanına göre çok hızlı şekilde atamasını gerçekleştireceğiz. Nasıl engelli öğretmenleri 1 hafta içerisinde atadıysak, dolayısıyla 1 hafta 10 gün içerisinde öğretmen ataması gerçekleşecek. Yani tek kriter KPSS olacak."

Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin takvimin belli olduğunu belirterek, "18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz-8 Eylül arasında eğitimler olacak. 19 Kasım'da sınavı yapacağız ve sonuçları geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız." bilgisini verdi.

Özer, şu anda 91 bin 601 öğretmenin uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli bulunduğunu, bu öğretmenlerin 10 bin 60'ının yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf tutulacağını söyledi. Başöğretmenliğe başvurma potansiyeli olan öğretmen sayısının ise 6 bin 986 olduğunu belirten Özer, bu öğretmenlerden 11'inin doktorasını yaptığı için sınavdan muaf tutulacağını bildirdi.

- Uzman öğretmenlikte kıdem şartı 5 yıla iniyor

Mevcut kanuni düzenlemeye göre uzman öğretmen olabilmek için 10 yıllık kıdem şartı bulunduğunu hatırlatan Özer, "Bunun biraz daha düşürülmesi, 5 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil, 5 yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar." dedi.

Özer, kıdem yılı 20 yıl ve üzerine ulaşmış uzman öğretmenlerin, başöğretmen olabilmek için gerekli olan 10 yıllık bekleme süresinden muaf tutulacaklarını belirterek, "Bununla ilgili kanuni değişiklik hazırlıklarımız zaten tamamlandı. Yaşadığımız acı deprem sürecinden dolayı kesintiye uğramıştı. İnşallah yeni Meclis oluştuktan sonra Meclise gönderilecek." açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber