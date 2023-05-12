Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı

Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Bakan Özer yeni Kariyer Basamakları sınavının tarihini duyurdu
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz:- "Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz"- "14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcimiz üyesi gelip burada torbaları çıkaracağız"- "(Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalması halinde) Oy pusulalarını hemen 15'inden itibaren basacağız. 3 gün içinde yurt dışına yine diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 14:53, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 15:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve uçaklarla Türkiye'ye getirilen 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı.

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs itibarıyla sona erdi.

Yurt dışında kullanılan oylar, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi ve ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda toplandı.

Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz, AA muhabirine, 11 tırla ATO Congresium'a getirilen oylara, son olarak Avusturalya, Kuzey ve Güney Afrika'da kullanılan oyların da eklendiğini söyledi.

Uğuz, "Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs arası yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan yaklaşık 1 milyon 817 bin oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderecekler. Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcimiz üyesi gelip burada torbaları çıkaracağız." diye konuştu.

- Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar bin 410 sandıkta sayılacak

Oyların, Türkiye genelindeki oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs, saat 17.00'ye kadar kilit altında tutulacağını belirten Uğuz, yapılacak iş ve işlemleri şöyle anlattı:

"O gün sandık kurulunda görev alacak arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik. Sayım dökümü ne şekilde yapacaklarını anlattık. O gün sandıklar oluşacak. Bir başkan, bir memur üye ve üç siyasi parti temsilcisi ve yeteri kadar müşahit nezdinde saat 17.00'de Türkiye'yle birlikte sandıklarımız açılacak. Sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar, gene bizim kurduğumuz seçim kurulumuza ait merkezde birleştirme yapılacak. Sonra bu birleştirmeleri il seçim kurulu vasıtasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na göndereceğiz ve işlem tamamlanacak."

- Seçim ikinci tura kalırsa pusulalar 15 Mayıs'ta basılacak

Ali Uğuz, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda, oy pusulalarının 15 Mayıs'tan itibaren hemen basılmaya başlanacağını hatırlattı.

Uğuz, "Diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız ve 3 gün içinde yurt dışına yine diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme 3 gün sürecek. Sonra diplomatik torbalar aynı şekilde tekrar bize gelecek ve 28 Mayıs'ta tekrar sayımı burada yapacağız. Akşam itibarıyla bitmiş olacak." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber