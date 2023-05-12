Trabzon'daki otobüs kazasında ölü sayısı 6'ya yükseldi
Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 15:28, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 15:28
Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole devrildiği kazada yaralanan Emine Bayraktar, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada, Yusuf Değirmenci, Neriman Aslan, Ayşe Zengin ile Fadime Akgün ve 4 yaşındaki Azra hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.