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100 bin düğüm atılarak elle dokunuyor, 15 bin liradan satılıyor

Eğirdir ilçesinde kadınlara yönelik kalkındırma projesi çerçevesinde "Batı Anadolu Türkmen Halısı" dokuma kursu açıldı. Yaklaşık 100 bin düğümün atılarak oluşturulan Türkmen halısı 10-15 bin TL arasında fiyatla satışa sunuluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 17:59, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 18:00
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100 bin düğüm atılarak elle dokunuyor, 15 bin liradan satılıyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Göktaş köyünde AB LEADER Projesi çerçevesinde oluşturulan Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği ilk projesini geniş katılımla gerçekleştirdi. Göktaş köyü kadınlarına istihdam sağlamak amacı ile "Batı Anadolu Türkmen Halısı" dokuma kursu açıldı. Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Isparta TKDK İl Koordinatörlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eğirdir Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşların ortaklarıyla açılan kursa 12 kadın kursiyer katıldı.

40 yıl sonra tekrar halı tezgahına oturdu

Köylerinde açılan "Batı Anadolu Türkmen Halısı" kursuna katılan ve Türkmen halısı ve Isparta halısı arasında düğüm farkı olduğunu ifade eden Gülten Altundaş, "Biz çocukken, annelerimiz, ablalarımız halı dokurlardı, biz de zaman zaman tezgaha oturup dokurduk. Aradan 40 yıl geçti. Biz o zaman Isparta halısı dokurduk. Şimdiki dokuduğumuz Türkmen halısı. Türkmen halısı ters düğüm, bizim o bildiğimiz eski Isparta halısı gibi değil. Isparta halısı düz düğüm olur. Türkmen halısının ipleri, modelleri değişik. Biz buna yeni başladık. Çok severek yapıyoruz" dedi.

Göktaş köyünde açılan, "Batı Anadolu Türkmen Halısı" kursu hakkında bilgiler veren Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal ise, "Proje çerçevesinde Isparta halı dokuma kursu açtık. 20 kursiyerimizle beraber bu kursu yürütüyoruz. İnşallah Batı Anadolu Türkmen Halısı kursiyerlerini mezun edeceğiz. Ayrıca Göktaş köyünde açmış olduğumuz geleneksel nakış kursumuz 13 kursiyerimizle devam ediyor. Bu projeye ortak olmamızdan dolayı büyük onur duyuyoruz" diye konuştu.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise Eğirdir'in Göktaş köyünde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kırsal kalkınma anlamında başlangıcı bugün Göktaş köyünden başlıyor olmamızın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Göktaş köyü vatandaşları çok çalışkanlar. Bu projeye özel önem ve değer verecekler. Güzel şeyler üretecekler. IPARD2 Projesi kapsamında oluşturduğumuz yerel eylem gurubunun başlangıcının Göktaş köyünden başlamasının ayrı bir önemi var. Buradaki çalışkan hanımlarımız bu işe el attılar. Başlangıcı biz yapmak istiyoruz dediler. Vatandaşlarımız bizimle beraber oldular. Bu projenin inşallah devamı da gelecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, "Batı Anadolu Türkmen Halısı" dokuma kursu ve Geleneksel El Nakışları kursunu ziyaret ederek, kursiyerlerle tek tek sohbet ettiler. El Sanatları Uzmanı İhsan Akkuş, Türkmen halısının özellikleri hakkında bilgiler vererek katılımcıları bilgilendirdi.

Akkuş, dokunan bu halıların satışının metrekaresinin 5-6 bin TL olduğunu söyledi.

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