Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Amca'yla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 20:04, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 20:18
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.
Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.