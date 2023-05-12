47 suç kaydı bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kent merkezinde hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, 14 yaşındaki M.O'yu gözaltına aldı.

Hırsızlık başta olmak üzere hakkında 47 suç kaydı bulunduğu belirlenen M.O'nun üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.