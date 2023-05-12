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Folkart Sitesi yangının sebebi belli oldu: Elektrik kontağından çıkmış

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Rapora göre yangının çıkış nedeninin 'elektrik kontağı' olduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 22:07, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 22:07
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Folkart Sitesi yangının sebebi belli oldu: Elektrik kontağından çıkmış

Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde, 4 bloktan oluşan Folkart Sitesi'nin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti. 6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Tüm dairelerde tek tek inceleme yapan ekipler, elde edilen ip uçları ile toplanan delilleri savcılığa teslim etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numuneler, kundaklama olup olmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi.

Yangının sebebi elektrik kontağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangınla ilgili yapılan incelemeler sonrası hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeni 'elektrik kontağı' olarak açıklandı. Raporda "Yangın yerinde yapılan araştırma, inceleme ve soruşturma neticesinde yangının 1'inci kat ile 2'nci kat arasında, kablo şaftına uzak olmayan mesafede, koridor tavanıyla zeminlerde ve duvarların zemine yakın kısımlarında aydınlatma amacıyla tesis edilen armatür veya kablo şaftı içindeki enerji besleme hattında herhangi bir nedenden (Enerjideki dalgalanma, aşını yüklenme, nem kaynaklı oksidasyona bağlı yıpranma, kablo ve bağlantı noktalarında eskime, gevşeme vb. nedenlerle) meydana gelen kısa devrenin önce kablo izolasyonunu buradan da yanıcı tozları, duvar üzerine harç kullanılarak monte edilen yalıtım malzemesini (xps), sentetik elyafi ve dekoratif ahşap yüzey kaplamasını tutuşturmak suretiyle başladığı kanaatiyle birlikte; binanın balkonları dahil, betonarme ve tuğla donatısının dış kısmında kaplı bulunan belirli yıllarda verniklenen dekoratif ahşap kaplama olması, ahşap kaplama ve yalıtım malzemesi arasındaki 8 cm boşlukların olması, yanma neticesinde yanıcı maddelerden çıkan gazların, ısının ve dumanın yanıcı ahşap duvar kaplaması arkasında birikerek yanmanın hızını ve şiddetini artırdığı, kablo ve tesisat şaftı ile atrium içerisinde cereyan eden hava akımının olması, kablo şaftında katlar arasında yangın ve duman geçişini engelleyecek bir bariyer bulunmaması ve bu yüzden kablo şaftının baca görevi görerek yangını üst katlara taşıması ve bütün kat koridorlarının engelsiz olarak (kapı, duvar vb. olmadan) atriuma açılmasıyla oluşan hava akımı, ahşapta yüksek ısıda açığa çıkan yanıcı parlayıcı bileşiklerin yangının yayılım hızına pozitif yönde etki ederek başlangıç noktasından binanın diğer kısımlarına hızlı yayılmasında etkili olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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