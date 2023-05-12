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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin Erdoğan, "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 22:12, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 22:26
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Gençlik zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına ilişkin "Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sözde sanatçı diye geçinenen müsveddeler hakaret etmeye devam ediyor. Ahlaki olmayan görüntülerle para kazanmaktan başka hiçbir özellikleri yok. Biz seçime gidiyoruz. Onlar her türlü yalanla hakarete devam ediyor. Şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

Ülkemizin güçlü geleceğine katkı sağlayan ve bu sene ödüle layık görülen gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Gümbür gümbür gelen bu gençliği Teknofest'in 7.'sinde gördük. Bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmamıştım. O zman Avrupa'yı dolanıyordum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim hani bize İHA, SİHA vecektiniz. Bize İHA verdiler ama, 2 günlüğüne geldi.

"BAYRAKTAR ASLA DEVLETTEN KREDİ ALMADI, ALMAZ"

Allah rahmet eylesin. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar adımını attı ve bugünkü İHA ve SİHA'ların temelini attı. Hani bazı sahtekarların iddia ettiği gibi devletten arsa, kredi almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Ben o zaman dedim ki Özdemir Abi, biz bu tür yatırımlara destek veriyoruz. Yok almam dedi. Kendi arazileri üstündü ilk İHA'ları üretti. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber bu yolda yürüdük. Sonra Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Tabi bütün bunlar, gerek baba, gerek çocuklar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA, SİHA, yetmedi Akıncı geldi. Ama yine devlet bankalarından bu noktada asla kredi almadı. Akıncı'dan sonra ise Kızılelma geldi. Bunlar tabi insansız savaş uçaklarıydı. Hele Kızılelma şu andaki F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kapasitesinde.

"BİZ DEVRİN OTOSUNU YAPTIK"

Bu seneki Teknofest'e 2,5 milyon genç akın etti. Şimdi gençler dikkat edin. Bu ülkede muhalefet niçin BAYKAR'a saldırıyor? Bunlar bu ürünleri hazmedemiyor da saldırıyorlar. Bunlar Erbakan Hocamızın yaptığı Devrim Otosu'na da böyle saldırdılar. Erbakan Devrim Otosu'nu yaptı, biz Devrin Otosu'nu yaptık.

Her birinize, emekleriniz ve gayretleriniz için teşekkür ederim. Teknofest'i hedef alanlar FETÖ'cü ve bölücülerle kolkola girmekten çekinmemektedirler. LGBT gibi sapkın hareketleri desteyenleyip sizi hedef alanlar aynı kesimdendir. BU CHP LGBT'cidir, İYİ Parti LGBT'cidir. AK Parti'ye LGBT sızamaz, MHP'ye de sızamaz. Çünkü, biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz.

Biz gençlerimiz için en doprusunu yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem de durmak yok, yola devam diyerek devam edeceğiz.

14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız."

"PUTİN'E SALDIRIRSAN BUNA 'EYVALLAH' DEMEM"

Bay Bay Kemal Rusya'ya,Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna 'eyvallah' demem. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan seçimde yenik düşmeli diyor. Bay Bay Kemal bizim şu an Rusya ile olan munasebetlerimiz ABD'den geri değil. Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazla. Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Bunu öğrenme fırsatı da bulamayacaksın. "

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