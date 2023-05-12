Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bir restoranda düzenlediği etkinlikte başta şehitlerin olmak üzere annelerle bir araya gelen Akar, "Şehit ailelerine, gazilerine bizim kadar sahip çıkan bir başka devlet yok fakat ne yapsak az olduğunun da bilinci içindeyiz" diye konuştu. Bir toprağın vatan olması için o milletin evlatlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık. Hepsinin hesabını sorduk, soruyoruz. O hainlerin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Şehitlerimizin ailelerinin de gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akar, bu yolda kendilerine engeller çıkartanların başında terör örgütlerinin geldiğini ifade etti. Asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını dile getiren Akar, "Teröristlerin peşindeyiz. Bunlar Irak'ın, Suriye'nin kuzeyine kaçtılar. Mehmetçik peşlerinde, Mehmetçiğin nefesi enselerinde. Teröristleri inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz" dedi.

Teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin adalete teslim olmak diğerinin de yok olup gitmek olduğunu bildiren Akar, teröristlerin büyük çöküş içinde olduklarını, doğu ve güneydoğuda insanların rahat ve huzur içinde yaşadıklarını ifade eden Akar, "Artık Gabar'da teröristler değil petrolcüler geziyor. Oralarda terör değil, kazanç konuşuluyor" diye konuştu.

Ülkenin huzuru, refahı ve güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Biz teröristlerle mücadele ettikçe, onlarla mücadelemizi yoğunlaştırdıkça, teröristler zor durumda kaldıkça, biz onlara vurdukça ses başka yerden geliyor. Burada içimizdeki fitne fesat yuvaları onları kurtarmak için ağlıyorlar. Bu mümkün değil, bu çile bitecek" açıklamalarında bulundu.

Terörle mücadele ve yatırımların devamı için gerekli olan şeyi "istikrar" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu seçimin şakası yok. 'Bir de şunu deneyiyim' demenin zamanı değil. Kazanımların korunması önemli. Teröristlerle beraber konuşanlar, onlarla aynı kayığa binenler ne diyor? '10 binlerce, 100 binlerce kişi hapishanede bizi bekliyor' diyorlar. Hapishanedeki teröristleri bırakmayı düşünüyorlar. Bebek katillerini serbest bırakacaklar. Bunun manası tekrar şehitlerin gelmesi, tekrar anaların ağlaması demek. Buna, bu milletin feraseti asla müsaade etmeyecektir."

Sözlerinin sonunda alandakilere "Cumhurbaşkanımızı tekrar seçiyor muyuz", "Cumhur İttifakı'nı en yüksek oy oranı ile Meclis'e gönderiyor muyuz" sorularını yönelten Akar'a alanı dolduran kalabalık bir ağızdan "evet" karşılığını verdi.

Akar, konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında İldem Cumhuriyet Mahallesi'nden ayrıldı.