13 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/278
iletişim Başkanlığında açık bulunan Muğla Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ruşen ARVAS atanmıştır.
12 Mayıs 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/279
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif BALTA atanmıştır.
12 Mayıs 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/280
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet EKİNCİ atanmıştır.
12 Mayıs 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI