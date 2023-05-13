Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Muhammed Küçük'ün ailesine acı haber verildi

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

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