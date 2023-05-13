Yeni Şafak: Memleket Partililer Erdoğan'ı destekleyecek

Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı
Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı
Yeni mühendise 4 kat sınırı
Yeni mühendise 4 kat sınırı
Seçim günü yasakları devreye giriyor
Seçim günü yasakları devreye giriyor
13 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
13 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
İller İdaresi'nden 'seçim tedbirleri genelgesine' ilişkin açıklama
Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı
Banka müdüründen milyon dolarlık vurgun! Muslera'nın ifadesi ortaya çıktı
Erdoğan: Sandıktan çıkan sonucu kabul edeceğiz
Erdoğan: Sandıktan çıkan sonucu kabul edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Putin'e saldırırsan buna 'Eyvallah' demem
YSK karar verdi: Barolar, seçim işlemlerini 'seçmen' olarak izleyebilecek
YSK karar verdi: Barolar, seçim işlemlerini 'seçmen' olarak izleyebilecek
'TSK seçim günü için görevlendirildi' iddiasına MSB'den yalanlama
'TSK seçim günü için görevlendirildi' iddiasına MSB'den yalanlama
'İmar Yönetmeliği'nde değişiklik: Kısa kolon, asma kat yasak
'İmar Yönetmeliği'nde değişiklik: Kısa kolon, asma kat yasak
Kart kullanıcıları kağıt sliplerini artık dijital olarak alabilecek
Kart kullanıcıları kağıt sliplerini artık dijital olarak alabilecek
Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı
Yurt dışında kullanılan 1 milyon 817 bin oyun tasnifine başlandı
İstanbul'da 4 yılda seçmen sayısı 800 bin arttı
İstanbul'da 4 yılda seçmen sayısı 800 bin arttı
Erdoğan: Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var
Erdoğan: Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var
TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları
TBMM'de 28'inci dönem hazırlıkları
Ergün Atalay'dan 'zam' açıklaması: Ne talep ettiysek tamamını aldık
Ergün Atalay'dan 'zam' açıklaması: Ne talep ettiysek tamamını aldık
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle İnce'yi adaylıktan çektiren aynı güç
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
İnce hakkında provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Kerem Kınık istifa etti, Kızılay genel kurula gidecek
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Turkcell gündem olan 'şirket içi duyurusu' hakkında açıklama yaptı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Defne Hastanesi inşaatında sona gelindi, 48 gün önce yapımına başlanmıştı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
Peyzaj mimarı ve iç mimar olan memurlar zam ve tazminat kapsamına alındı
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
İnce Ankara mitingine mi katılacak? İnce'den iddialara yanıt geldi
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeni Şafak: Memleket Partililer Erdoğan'ı destekleyecek

Yeni Şafak Gazetesinde yer alan habere göre İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nde peş peşe toplu istifalar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 07:52, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 07:54
Yazdır
Yeni Şafak: Memleket Partililer Erdoğan'ı destekleyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ ve CHP'nin kaset kumpası ve para aldığı iftiralarına isyan ederek cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi'nde istifa dalgası başladı. Kırıkkale Gençlik Kolları üyeleri ve Aksaray İl Başkanları teşkilatı üyeleri istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Uşak İl Başkanı ve üyeleri ile Adıyaman Kahta İlçe Teşkilatı Başkanı ve yönetimi, partideki görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu ve Memleket Partisi Sinop İl Başkanı Serdar Başağaoğlu da seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi sonrası Memleket Partisi'nin bazı parti teşkilatı üyeleri istifa ederek Erdoğan'a desteklerini açıkladı.

FETÖ ve CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. 45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım. İstedikleri kadar kaset, istedikleri kadar montaj yapsınlar. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde ertesi sabah bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Memleket Partisi teşkilatlarında istifa dalgası baş gösterdi. Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da partiden toplu istifalar yaşandı.

Memleket Partisi Aksaray İl Başkanı Oktay Künt görevinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Aksaray İl Başkanlığına gelen Oktay Künt'e AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk parti rozetini taktı.

AK ailemize katılan Memleket Parti İl Başkanı ve beraberindeki teşkilat mensuplarına katılımlarından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Başkanı Hamza Aktürk,

"Teşkilat mensubu kardeşlerimiz partisinden istifa ederek AK Partimizi destekleyeceklerini açıkladı. Bugünde rozetlerini takarak partimize üyeliklerini gerçekleştirdik. Birlikte durmak yok yola devam diyeceğiz. Kendisine ve ekibine bu süreçte bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz

" dedi.

Adıyaman Memleket Partisi İlçe Yönetimi istifa etti: AK Parti'yi destekleyecek

Memleket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Yıldız ve yönetimi, Genel Başkan Muharrem İnce'nin kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmasının ardından ülkenin geleceği ve halkın huzuru noktasında ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek istifa etti. Yıldız ve yönetimi, 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini açıkladı.

"Hem Adıyaman olarak hem de ülke olarak gerçekten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Depremden sonra Adıyaman ve ilçeleri için yapılacak çok şey var. Bölgemiz, sahip olduğu tarihi dokusu, sanayisi ve tarımı ile çok daha fazlasını hak ediyor. Ülkemizin ve bölgemizin içinde bulunduğu durumun farkında olduğum için yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber dürüst ve ilkeli bir duruş sergiledik. Ama partimizin Genel Başkanı Muharrem İnce, kaset kumpaslarıyla Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakıldı. Çok büyük ideallerle yaklaşık bir yıldır kurucu ilçe başkanlığını yürüttüğüm Memleket Partisi Kahta ilçe başkanlığından, yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber istifa ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bu partiyi desteklemeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın gelişmesi ve hak ettiği değeri bulması için elimizden ne geliyorsa yapma devam edeceğiz"

dedi.

"Genel Başkanımız Muharrem İnce, Fetö'cü usüller kullanılarak kaset kumpası ile CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısı ile Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketimizin geleceğinin Fetö'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur ittifakından yana belirtiyorum ve 14 Mayıs günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklare ediyorum. Memleket partisi il başkanlığı görevimden de istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım..."

Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kollarından toplu istifa: AK Parti'ye geçtiler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale'de de partiden toplu istifalar yaşandı. Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

İl Başkanı Bahadır Kılıç yaptığı açıklamada,

"Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılına damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi'nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri partimize katıldı. AK Parti'ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık"

dedi.

Memleket Partili milletvekili adayından Erdoğan'a tam destek

Memleket Partisi Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Erkan Armutçu, "45 gündür üzerimize oynanan oyunlar, kumpaslar, FETÖ ve PKK bağlantılı sözde demokrat olan Millet İttifakı'ndan kaynaklı olduğunu bütün halkımız öğrenmiştir, biliyordur. Biz Trabzon il teşkilatı 19 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Bu ittifak PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Biz vekillik oylarınızı partimize istiyoruz, Cumhurbaşkanı oylarınızı ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber