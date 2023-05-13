Yeni mühendise 4 kat sınırı
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek 'dirençli yapılar' için bir dizi yeni tedbir alındı. Buna göre ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçmeyecek, perdeli sistem zorunlu olacak. Kısa kolon oluşturulmayacak. Asma kat yapılamayacak. Mimarlara kamu binaları için 5 yıl tecrübe şartı getirilirken, yeni mezun mühendisler 4 kattan yüksek inşaat yapamayacak.
Afetlere karşı dirençli binalar için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği güncellendi. Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yönetmelikte mesleki sorumluluk alanları belirlenirken, yeni inşaat mühendislerine en fazla 4 kat izni verildi. Kamu binalarını projelendirecek mimarlarda 5 yıl tecrübe, 15 kat ve üstünde olan projeleri yapacak inşaat mühendislerinin lisansüstü eğitimli olması şartı getirildi.
ZEMİNDE TİCARİ ALAN 4,5 METRE
Yeni yönetmeliğe göre, içerisinde konut olan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonlar yapılabilmesi için ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçemeyecek. Yapının tasarımında A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemler kullanılacak. Kısa kolon yapılamayacak, asma kat ve kapalı çıkma bölüm yapılamayacak.CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ