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Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı

Fitch yayımladığı raporda, "Türkiye'de faiz oranlarının muhtemel artış hızı bankalar için önemli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 08:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 08:30
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Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faiz oranlarının muhtemel artış hızının bankalar için önemli olabileceğini açıkladı.

Fitch bugün yayımladığı raporda, yetkililerin nihayetinde para politikasını sıkılaştırmaları durumunda, TL faiz oranı artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağını belirtti.

Raporda ılımlı ve kademeli TL faiz artışının özellikle makro ve finansal istikrar risklerini azaltması halinde, genel olarak kredi notu için pozitif olabileceği belirtildi. Fakat büyük çaplı ve hızlı faiz artışı yapılması durumunda kredi arzının darılmasına bağlı olarak aktif kalitesinde önemli bozulmalar olabileceği de tahmin edildi.

Fitch, Türk bankalarının hala 2022'nin son çeyreğindeki faaliyet ortamının baskısı altında olduğunu açıkladı.

Kaynak: Ekonomim

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