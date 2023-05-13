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MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavının 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 10:05, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 10:36
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MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği Kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta Bakanlığın meb.gov.tr adresinde sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyledi.

Sınav 9 Temmuz'da, sınav sonuçları 4 Ağustos'ta
Özer, sınav uygulama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu sürecin görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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