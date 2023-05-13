Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ elebaşının ABD'den iadesi talep edilmedi' iddiasına açıklama

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiğini belirterek, "Kamuoyu tarafından bilinen gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında gündeme getirdiği "FETÖ elebaşının ABD'den iadesinin talep edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016'da ilk iade talepnamesinin gönderildiği, 19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiği aktarıldı.

Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşı Gülen'in 27 suçtan iadesinin istendiği belirtilen açıklamada, iade dosyalarına tüm delillerin eklendiği, Türkiye'de halen devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında elde edilen yeni delillerin de derdest iade talepleri üzerinden ABD'ye ayrıca gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'den aldıkları talimatlara istinaden darbe teşebbüsünü planlayıp yöneten ve 15 Temmuz gecesinde, darbe teşebbüsünün merkezi olan Ankara Akıncı Askeri Üssü'nde yakalanan 5 sivil FETÖ üst düzey yöneticisinin birbirleriyle ve FETÖ elebaşı Gülen'le irtibatına ilişkin delillerin ABD'ye sunulduğunu ifade edildi.

"FETÖ elebaşı Gülen'in iade dosyalarına ilişkin olarak ABD makamlarınca talep edilen ek bilgiler de eksiksiz olarak gönderilmiştir." bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İade süreci kapsamında Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 26 Ekim 2016 ve 8 Mayıs 2017 tarihlerinde ABD'ye ziyaretler gerçekleştirilmiş, ABD Adalet Bakanına hitaben 5 Ağustos 2016 ve 14 Şubat 2017 tarihli mektuplar sunulmuş, ayrıca ABD Adalet Bakanı ile 21 Mart 2017 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş; önceki dönem Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül de 12 Haziran 2019 tarihinde ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş, bu vesilelerle pek çok kere FETÖ elebaşının iadesine yönelik haklı taleplerimiz vurgulanmıştır.

Ayrıca 4 Haziran 2018'de FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Bakanlığımızca bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Bu vesileyle, iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirildiği bir kez daha teyit edilmiştir. Kamuoyu tarafından bilinen bu gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir."