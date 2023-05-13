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Esnaf, düğün sezonundan umutlu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Devletimizin açıkladığı 2 yıl ödemesiz 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 10:09, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 11:00
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Esnaf, düğün sezonundan umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf kesiminin bu yıl düğün sezonundan her zamankinden daha umutlu olduklarını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, devletin yeni evlenecek çiftlere vereceği faizsiz evlilik kredileriyle düğün sektöründe hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Fotoğrafçı, düğün salonu, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, çeyiz ve beyaz eşya satıcısı gibi farklı sektörlerden esnafın düğün sezonuna hazır olduğuna işaret eden Palandöken, "Devletimizin açıkladığı 2 yıl ödemesiz 72 ay vadeyle 150 bin lira olarak vereceği evlenme kredisi desteği, evlenmeyi düşünen gençleri harekete geçirirken düğün sektörünün canlanmasıyla esnafımızı da olumlu yönde etkileyecek. Bu yılki düğün sezonunda her zamankinden daha umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bir düğünün maliyetinin 500 bin liranın üzerine çıktığına dikkati çekerek, geçen yıla kıyasla bu yıl evlilik sayısında yüzde 50 civarında artış yaşanmasını öngördüklerini bildirdi.

Ülkede ilk evlilik yaşında yükseliş görüldüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25, erkeklerde 28'e çıktı. Türkiye genelinde hiç evlenmeyen vatandaşların sayısı geçen yıl 20 milyon sınırındaydı. Bunun en önemli sebepleri arasında eğitim, çalışma hayatı, kişisel korkulardan sonra maddi sebepler var. Kimi gençler yalnızca nikah kıyarak tüm düğün masraflarından kaçmayı tercih ediyor. Gençlerin yuva kurmasının, tüm sevdikleriyle düğün yapma isteğinin önüne geçen maddi sebepler, kredi desteklerinin artırılması ve çeşitlendirilmesiyle çözülecektir. Düğün için desteğin yanında ilk araba, ilk ev gibi alımlar için de avantajlı destek paketleri sunulmalı."

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