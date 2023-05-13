Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgut Özal Bulvarı'nda henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu Özgür T. (31) ağır yaralandı.

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