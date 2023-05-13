İzmir depreminde yıkılan bina için belediye görevlilerine de ceza istendi

İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'a ilişkin binanın durumu ile ilgili eksik ve hatalı değerlendirmeleri ve denetimi nedeniyle 7 kamu görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A ve B bloklardan oluşan Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan betonarme projesine ve apartmana ait yapı ruhsatına 1998'de Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından onay verildiği belirtildi.

İddianamede, apartmanın bloklarında bulunan bağımsız bölümlerine de 2006 yıllarında iki kez yapı kullanım izin belgesi verildiği vurgulandı.

Üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarında, "Yılmaz Erbek Apartmanı B blok binasının, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapım denetimindeki yetersizlik, daha sonradan devreye giren yapı denetim şirketinin eksik ve hatalı değerlendirmeleri ve denetimi nedeniyle yıkılmış olduğu" görüşüne yer verildi.

Değerlendirmeler sonucunda iddianamede, belediyenin inşaat mühendisi A.Y, şehir plancısı ve imar müdürü B.E, mimar ve yapı denetim ruhsat bölümü şefi B.B, belediye betonarme teknik masası görevlisi F.G, yapı ruhsat şefi H.H, yapı kullanım bölümü görevlisi S.Ç. ve belediyenin yapı denetim firma denetçisi Z.D'nin sorumlu olduklarının belirlendiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yılmaz Erbek Apartmanı binasının mimari projesinin hazırlandığı ve inşaat tarihi itibariyle Bornova Belediyesi'nin sınırları dahilinde yer aldığı, adı geçen belediye görevlileri tarafından binaya ait 03.06.1998 tarihli yapı ruhsatının verildiği, yine adı geçen belediye görevlileri tarafından Yılmaz Erbek Apartmanı için hazırlanan betonarme projesine 02/06/1998 tarihinde onay verildiği, bu şekilde 3194 sayılı İmar Kanununun yukarıda yer verilen 22. maddesindeki düzenlemeye göre yapı ruhsatı ve eki mimari proje ile statik projeyi inceleyip kontrol eden, onay veren ve anılan yapıya ruhsat düzenleyen kamu görevlisi şüphelilerin iş ve işlemlerinin bir bütünlük arz ettiği belirlenmiştir.

Şüphelilerin 3194 sayılı imar kanunundaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ederek yaşanan deprem sonucu söz konusu olayın meydana gelmesine, kamunun zarara uğramasına, kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları anlaşılmaktadır."

- Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 sanık hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanıklardan proje denetçisi R.D.G. ise ilk duruşma öncesinde yaşamını yitirmişti.

Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti.