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Deprem bölgesinde havaların ısınmasıyla hijyen daha da önem kazandı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Hilmi Turgut:- "Su ya da solunum yoluyla bulaşan bir hastalık açısından herhangi bir salgın durumu söz konusu değil ancak bu bir risk olmadığı anlamına gelmiyor. Havalar ısınıyor, hijyen durumları daha da önem kazanmaya başladı"- "Salgın hastalıklarda bir önemli görev de belediyelere düşüyor. Su analizlerinin yanı sıra çöplerin düzenli alınması, ilaçlamaların da sürekli yapılması gerekiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 11:54, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 11:55
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Deprem bölgesinde havaların ısınmasıyla hijyen daha da önem kazandı

- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da, afetten bu yana salgın hastalık görülmediği ancak havanın ısınmaya başlamayasıyla hijyenin daha da önem kazandığı uyarısı yapıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Hilmi Turgut, AA muhabirine, özellikle çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin, sıcak havalarla hijyen konusuna bireysel önlemlerle de daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Su analizleri ve klorlamada gerekli takiplerin sürekli yapıldığını belirten Turgut, şöyle konuştu:

"İlimizde toplu yaşam alanları nedeniyle salgın hastalıklar konusunda her zaman bir risk var. Biz de Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıyla birlikte hem şehirde hem de hastanemizde çalışmalar yürütüyoruz. Gerek suların klorlanması gerekse de suların iyileştirilmesi adına düzenli ölçüm ve takipler yapıyoruz. Şehir merkezlerinde belirli noktalardan örnekler alınarak suların kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılıyor."

Turgut, şehirde şu ana kadar salgın hastalık vakası olmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 1 ayda salgına bağlı ishal vakamız 5 yaş altı hiç görülmedi. 5 yaş üstü bireylerde de 43 vaka bildirildi. Salgına bağlı ateşli hastalıklar içerisinde de son 1 ayda tanımlanmamış 4 ateşli hasta vakamız vardı. Su ya da solunum yoluyla bulaşan bir hastalık açısından herhangi bir salgın durumu söz konusu değil ancak bu bir risk olmadığı anlamına gelmiyor. Havalar ısınıyor, hijyen durumları daha da önem kazanmaya başladı. Gerek gıdayla, gerekse de su yoluyla bulaşabilecek hastalıklar karşısında dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızı da dönem dönem bilgilendirmeye çalışıyoruz."

Salgına karşı korunmada el yıkamanın en önemli faktör olduğuna değinen Turgut, "İnsanları el yıkamanın yanı sıra imkanlar ölçeğinde günlük duş almalarını öneriyoruz. Çamaşırları sık değiştirmelerini öneriyoruz. Gıdaları dışarıda çok bekletmemeleri konusunda uyarıyoruz. Dışarıdan alınan gıdaların da çok iyi şekilde yıkanmasını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

Turgut, vatandaşın bireysel önleminin yanı sıra yerel yönetimlere de salgını önleme konusunda iş düştüğünü anlatarak, "Salgın hastalıklarda bir önemli görev de belediyelere düşüyor. Su analizlerinin yanı sıra çöplerin düzenli alınması, ilaçlamaların da sürekli yapılması gerekiyor." dedi.

- Çocuklar için ailelere tavsiyeler

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Esra Yazarlı ise çocukların el hijyeni, beslenme ve uyku saatlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Konteyner kent, çadır kent ve toplu alanlarda yaşayan aileleri uyaran Yazarlı, şunları kaydetti:

"Çocukların sağlıklı, mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketmeleri ve aynı zamanda uyku saatlerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Çocukların da sosyal hayatları değişti, bu nedenle beslenme problemi yaşayan çocuklarımız var. Bu durumlar bağışıklığı etkileyen unsurlar, o yüzden ailelerin hijyen, uyku ve yeme içme konusunda çocuklarına dikkat etmeleri gerekiyor."

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