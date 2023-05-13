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Bakan Murat Kurum: İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu unutmadık

"İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu unutmadık. İstanbul'da riskli görülen 1,5 milyon konutu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında dönüştüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 12:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 12:54
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Bakan Murat Kurum: İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu unutmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un deprem şehri olduğunu unutmadıklarını belirterek, kentte riskli görülen 1,5 milyon konutu "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında dönüştüreceklerini söyledi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan Kurum, Ataşehir'de yer alan bir otelde, İstanbul'daki Bayburtlularla bir araya geldi. Kurum burada yaptığı konuşmada, 11 ili etkileyen ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını 85 milyonun tamamının hissettiğini ifade etti.

Sahada 155 bin konutun inşasının devam ettiğini aktaran Kurum, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutu inşa ederek afetzedelere teslim edeceklerini belirtti.

Kurum, İstanbul'un bir deprem kenti olduğuna işaret ederek, "İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu unutmadık. İstanbul'da riskli görülen 1,5 milyon konutu 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında dönüştüreceğiz." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde Bayburt'a milyarlarca liralık yatırımlar kazandırdıklarını dile getiren Kurum, 200 binin üzerinde Bayburtlunun yaşadığı İstanbul'da en kısa zamanda bir Bayburt Kültür ve Sanat Merkezi yapacaklarını anlattı.

Kurum, Bayburt'a kazandırdıkları askeri kışlanın ikinci kısmının ihalesini de en kısa zamanda yapacaklarını belirterek, şehrin içerisinde kalan Bayburt Genç Osman Stadyumu'nu da şehrin dışına taşıyacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine eli nasırlı babaların, ağzı dualı anaların emaneti olduğunu anlatan Kurum, "O, bize, İstanbul'u yiğitlikle fetheden Sultan Fatih'in, aşkla imar eden Sinan'ın, ezanlarıyla kuşatan Ayasofya'nın emanetidir." diye konuştu.

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