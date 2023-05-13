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Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak

Hatay'da hastanenin yapıldığı ilçenin sakinlerinden Adnan Ayrancı:- "Burada hastane açılması bizim açımızdan çok iyi oldu, inşaatını da acilen yaptılar ve sürekli çalışıyorlar. Yalnız ben değil bütün çevre halkı memnun oldu"- Semire Yiğit:- "Deprem anında çok büyük ihtiyaçtı. Şu anda bu hastanenin olması bizim için bir umut, inşallah en kısa zamanda açılır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 13:51, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 13:42
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Yapımında sona gelinen Defne Devlet Hastanesi 10 güne tamamlanacak

LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve 60 günde bitirilmesi hedeflenen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin yapımının 10 gün sonra tamamlanması planlanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde, 24 Mart'ta temeli atılan hastane inşaatındaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Çok sayıda personelin 24 saat esasına göre çalıştığı hastane inşaatında son aşamaya yaklaşıldı.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunacak hastanenin, 10 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.

- İlçe sakinleri açılış için gün sayıyor

Defne ilçesi sakinleri de bölge için büyük önem taşıyan hastanenin faaliyete girmesi için gün sayıyor.

Vatandaşlardan 62 yaşındaki Adnan Ayrancı, AA muhabirine, ilçelerinde daha önce devlet hastanesi bulunmadığını ve bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yapımı hızla süren Defne Devlet Hastanesinin bölge halkı için umut olduğunu ifade eden Ayrancı, "Defne'ye gerçekten bir devlet hastanesi lazımdı. Daha önce hastane ihtiyacımız için Samandağ veya Antakya ilçelerine gidiyorduk ancak burada hastane açılması bizim açımızdan çok iyi oldu, inşaatını da acilen yaptılar ve sürekli çalışıyorlar. Yalnız ben değil bütün çevre halkı memnun olduk." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden 52 yaşındaki Fatma Gezer de depremlerde hastanelerin önemini daha iyi anladıklarını dile getirdi.

Defne'de çok hızlı şekilde hastane yapılmasının kendilerini memnun ettiğini kaydeden Gezer, "İşçiler çok iyi bir şekilde gece gündüz çalışıyor, memnunuz. Bizim mahallede bir hastanenin olması büyük bir ihtiyaçtı, çok uzaklara gidiyorduk. Gece gündüz çalışma sesini duyuyoruz." dedi.

Semire Yiğit ise hastanede vardiyalı olarak sürekli işçilerin çalıştığını gördüğünü belirterek, "Çok az ara verdiklerini görüyorum, günde sadece 1-2 saat ara veriyorlar, gece de çalışmalar sürüyor. İnşallah güzel olacak. Çok gerekliydi, deprem anında çok büyük ihtiyaçtı. Şu anda bu hastanenin olması bizim için bir umut, inşallah en kısa zamanda açılır." ifadelerini kullandı.

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