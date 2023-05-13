Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 14:32, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 14:53
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin yerli otomobili 'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.
Valilik hizmet binasına getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı, vatandaşlar burada inceleme fırsatı buldu.
Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracın yanında fotoğraf çektirdi.