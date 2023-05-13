Yeşil Sol Parti'nin mitinginde terör örgütü liderinin posterini açan zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği İstanbul mitingine katılmak için İDO iskelesi tarafından gelen grubun içerisinde bir kişinin terörist elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüdüğünü tespit etti.

Ekiplerce durdurulan şüpheli Davut K'nin, daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekibine teslim edildi.