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Soma maden şehitleri facianın 9. yılında anılıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 9 yıl önce yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerinin üzüntüsü, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2023 15:21, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2023 15:25
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Soma maden şehitleri facianın 9. yılında anılıyor

Türkiye'yi yasa boğan Soma maden faciasında yaşamını yitiren işçiler, Madenciler Şehitliği'nde dualarla anılıyor.

Soma'da Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu yaşamını yitiren 301 işçi arasında henüz 4. iş gününde olan Ali Kavas da vardı.

Ali Kavas'ın eşi, 2 çocuk annesi Gülten Kavas, eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Olayın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen evlerinde halen "baba" kelimesinin kullanılmadığını anlatan Kavas, şöyle konuştu:

"9 senemiz bitti, 10 seneye gireceğiz, acımız aynı acı. Ben o günün gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman yüreklerim yanıyor, aynı acıyı tekrar yaşıyorum. Unutmadım, unutmak da istemiyorum. Bizim yaşadığımız acıyı başkaları yaşamasın, bizim çocuklarımızın yaşadığı babasızlığı başka çocuklar yaşamasın. Benim iki çocuğum var, bizim evimizde 'baba' kelimesi geçmez. Hala çocuklarım da aynı acıyı yaşıyor. Birbirimize hissettirmemeye de çalışıyoruz ama ne kadar iyi annelik de yapsam babanın yerini tutmuyor."

VEDALAŞTIKLARI GÜNÜ UNUTAMIYOR

Eşi Ali Kavas ile olay gününün sabahı işe giderken kapıdaki vedalaşmalarını unutmadıklarını dile getiren Kavas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O güne kadar çocuklarımın erken kalkıp bizimle birlikte kahvaltı yapma alışkanlıkları yoktu. 10 sene babaları yer altında başka madenlerde çalıştı, çocuklarımın kalkıp birlikte kahvaltı yaptıklarını bilmem ama o pazartesi sabah oğlum saat 05.00'te uyandı ve babasıyla kahvaltı yaptı. Kızım uyandı ve kapıdan o uğurladı. Uğurlarken kızım, babasına son kez bir bardak su verdi kapıda. O son anımızı unutamıyorum. İçim yanıyor, buz gibi su da dökseler, geçmez. Her bayram geldiğinde herkes babasıyla bayramlaşırken biz mezar başına gidiyoruz. Çocuklarım mezar taşını öpüyor."

Faciadan sonra kurulan Soma 301 Madenciler Derneğinin başkanlığını yürüten, şehit madenci Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak ise 9 yıl geçse de yaşadıkları acının dinmediğini belirterek, "Acılarımız ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Kolay değil biz aileler olarak zor şeyler yaşadık. Yıl dönümü yaklaşınca acılarımız katlanıyor." diye konuştu.

Çolak, Soma 301 Madenciler Derneği çatısı altında sadece oğlu Uğur Çolak için değil, evladı olarak gördüğü tüm şehit madencilerin unutulmaması için mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Biz burada hayatını kaybeden 301 madencimizin bir tek tırnağını geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Biz sadece Uğur Çolak için değil, 301 madencinin unutulmaması ve onların hakkının korunması için mücadele veriyoruz." dedi.

Madenci ailelerinin faciadan sonra kendilerine uzatılan yardım ellerini unutmadığını anlatan İsmail Çolak, "Biz de 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan depremlerde madenci aileleri olarak elimizden geldiğince yardım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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