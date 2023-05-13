14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı yarın hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu

Etkisini sürdüren yağışlı sistem pazar günü yurdu büyük oranda terk ederek Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere etkili olacak.

Yurdun kalan kesimlerinde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Pazar günü beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 22, Samsun'da 19, İstanbul'da 21, İzmir'de 24, Adana'da 29, Diyarbakır'da 25 derece civarında olacak.

Hava sıcaklıklarının yeni haftada salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.