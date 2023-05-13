Antalya'da mayısta karla mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı.

Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.