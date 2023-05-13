Ardahan'da yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Hanak ilçesine bağlı Oğuzyolu ile Dirsekkaya köyleri arasındaki arazide hayvan otlatan 23 yaşındaki Tufan Ünsal'a yıldırım isabet etti.

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