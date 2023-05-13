İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hafta içinde yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK uzantılı çevrelerin kendisine kurduğu sahte dekont ve sahte video kaydı iddialarının doğru olmadığını ancak kendi yakın çevresindeki bazı kişilerin de bu propagandadan etkilendiğini, bu baskılara daha fazla tahammül edemediğini belirterek istifa etmişti.

Bu istifa sonrasında, İnce'ye verilen oyların geçerli olup olmayacağı sorusu ortaya çıkmıştı.

Bugün basına yansıyan bilgilere göre YSK,

1- İstifanın, kesin aday listesi açıklandıktan sonra yapılması nedeniyle, seçim sonuçları kesinleştikten sonra işleme konulmak üzere kabulüne,

2-Muharrem İnce'ye yurt içinde/dışında verilen oyların "geçerli" olarak kabulü gerektiğine,

karar vermiştir.

Kuruldaki görüşmeler sırasında Muharrem inceye verilen oylar hakkında CHP, İyi Parti ve HDP temsilcileri oyların geçerli olması gerektiği yönünde görüş belirttikleri öğrenildi