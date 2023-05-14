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Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 07:42, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 07:32
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Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı, Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.

Camide akşam ve yatsı namazlarını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birlikteliğiniz daim olmalı ve bu birlikteliğiniz bilesiniz ki tüm İslam dünyasından takip ediliyor. Tüm İslam dünyası, özellikle Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunu takip ediyorlar. Malum, düşman mahfiller de bunun aksini takip ediyor, yapmak istiyorlar. Rabbim onlara müsaade etmesin. Sizlerin de bu gayretleri, bu azmiyle yeter ki hepimiz birlik, beraberlik içerisinde olalım. Kur'an'a toptan, sımsıkı sarılalım ve inşallah bunun neticesini de Rabbim bizlere lütfedecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Camide, Erdoğan'la birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve torunu Ömer Tayyip Erdoğan da yer aldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için gelen vatandaşlar, cami içerisinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

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