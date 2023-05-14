Airbnb kara deliğe dönüştü: Yıllık 10 milyarlık kayıp

Avrupa'da birçok ülkenin zorunlu vergi getirdiği bazılarını ise lisansını iptal ettiği günlük ev kiralama uygulaması Airbnb Türkiye ekonomisinde kara deliğe dönüşmeye başladı. Uygulama, mülk sahiplerine aylık kazancın neredeyse 4 katını kazanma imkanı sunması nedeniyle ev fiyatlarının da ciddi oranda artmasına neden oluyor. Airbnb üzerinden günlüğü 50 bin liraya yalı ya da geceliği 200 liraya oda kiralamak mümkün. Uygulamanın Türkiye ekonomisine zararının yıllık 10 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten uzmanlar uygulamanın kiraların da artmasına neden olduğunu belirtiyor. Yüksek getiri nedeniyle birçok ev sahibi aylık kira yerine evini bu tarz uygulamalar üzerinden kiraya vermeyi tercih ediyor. Bu da kiralık ev arayanlar için hem seçenekleri kısıtlıyor hem de fiyatların şişmesine neden oluyor. Bazı girişimciler ise kendi kiraladıkları daireleri dahi günlük kiralamaya açıyor.

YÜKSEK KAZANÇ VAR



Aynı bölgeden birkaç ev kiralayıp, bunları kısa süreli kiralayarak gelir edenlerin sayısı hızla artıyor. Emlakçılar özellikle İstanbul'da Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi bölgelerde bu durumun sıkça yaşandığını dile getiriyor. Bu sistemle yüksek kazanç elde edilebiliyor.

Hukukuçulara göre bu durum mal sahibi 'alt kiralama hakkı' vermişse mümkün. Yakın zamanda getirilen düzenlemeyle evini kısa süreliğine kiraya vermek isteyen kişilerin bu yöndeki ticari faaliyetini bildirmeleri ve evde kimin kaldığına ilişkin 24 saatte kimlik bildirimi yapmaları zorunlu kılınmıştı.

YURTDIŞINDA BANKA HESABI AÇIYORLAR



Olası bir denetimden kaçmak için yurtdışında banka hesabı açan dahi bulunuyor. Özellikle yabancıları hedefleyen kişiler bu sayede vergi ve kimlik beyanı gibi süreçlerden de kurtulmuş oluyor. Vergisiz ve kayıt dışı konaklamaya neden olan uygulama ayrıca otel sahiplerini de sıkıntıya sokuyor. Vergiye tabi oteller için haksız bir rekabet ortamı doğuyor.

AB TEDBİRLERİ ARTIRDI



Bir çok Avrupa ülkesi uygulama ile ilgili sert kurallar açıklıyor. Bu ülkelerden biri olan Portekiz, konut kriziyle mücadele kapsamında tartışmalı "Altın Vize" programının sona erdirilmesi ve Airbnb'ler ile diğer kısa süreli tatil kiralamaları için yeni lisansların yasaklanması içeren kapsamlı bir önlem paketi açıkladı.

Metin CAN